ERIK GAMZEJEV ⟩ Valitsusliit mängib energeetikas EKREga äraandmist

Ajutine hinnalagi peaks kestma senikaua, kuni on rajatud piisavalt taastuvaid elektritootmise võimsusi, mis suudavad pakkuda elektrit taskukohase hinnaga, ning uued ettevõtted, kuhu kaevurid ja energeetikud saaksid tööle asuda, oleks stardivalmis. Praegu, mil elektri tootmise võimsusest on kõvasti puudu, on ju terve mõistuse vastane panna kunstlikke päitseid olemasolevatele elektrijaamadele. Kui maja põleb ja kustutusvahendeid napib, siis pole mõistlik jätta nurka olemasolevaid kustuteid, sest nende taatlemise kleebisel on tähtaeg veidi üle läinud. Põlevkivijaamad ei kesta igavesti, aga kui paremat parajasti võtta pole, tasub neid kasutada, eriti neid, kus on keskkonnanõuetele vastavad filtrid peal.

Kvootidele hinnalae kehtestamine annaks Eesti põlevkivijaamadele kindlust investeerida nende töökindluse hoidmisesse elektridefitsiidi ajaks. Pakuks tööd mitmele tuhandele Eesti inimesele, tooks maksutulu kohalikele omavalitsustele ja riigile. Tooks elektrihinnad allapoole ning võtaks riigilt vajaduse tegelda hüvitiste keeruka ja osaliselt ebaõiglase süsteemiga. Hoiaks ära elektri hinnast tugevasti sõltuvate kohalike ettevõtete käpuli kukkumise.

Pealtnäha lihtsaid lahendusi ei ole alati lihtne ellu viia. Arusaadav, et Eesti ei saa Euroopa Liidu liikmena teha soolot ja tuleb arvestada ka üldiste reeglitega. Kuid süsinikukvoodi hinnalagi ei ole ainult Eesti, vaid ka paljude teiste riikide jaoks üks lahendusi, kuidas praegust energiakriisi mõnevõrra leevendada. Kui mõni Euroopa Komisjoni volinik puikleb vastu, siis tuleb oma huvide eest tugevamalt seista ja veenda, et see on mõistlik.