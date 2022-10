JUHTKIRI ⟩ Kas Kohtla-Järve volikogu on veel teovõimeline?

Kohtla-Järve volikogu istungil kuuluvad linnapea Toomas Naela volikogu aseesimees Maria Merkulova (vasakul) ja volikogu esimees Tiit Lillemets, kes mõlemad said kahtlustuse korruptsioonikuriteos. Pildil on ka volikogu kantselei juhataja Maria Timofejeva, kes ei ole korruptsioonijuhtumitega seotud.

Pärast seda, kui kümme Kohtla-Järve linnavõimu tegelast, kelle seas on nii volikogu esimees, mitmed volikogu liikmed kui ka mitu abilinnapead, on saanud kahtlustuse korruptsioonikuriteos, pole küsimus ainult linnavalitsuse tagasiastumises, vaid ka selles, kas volikogu praegune koosseis on üldse teovõimeline.