JUHTKIRI ⟩ Suur segadus Kohtla-Järve võimu seas

Linnapea Toomas Nael püüdis algul olukorrast distantseeruda ja teha nägu, et las "organid" uurivad, linnavalitsus töötab edasi, mis sellest, et kaks linnavalitsuse liiget on korruptsioonikahtluse all. Nädalavahetusega on linnapea aga meelt muutnud, viidates lisainfole, mida ta on selle uurimise kohta saanud.