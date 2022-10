Õiglane üleminek kasvatab Ida-Virumaa elanike kindlustunnet

Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, kuid Venemaa sõda Ukraina vastu on näidanud, et fossiilsete energiaallikate kasutamisest tuleb loobuda veel kiiremini. Kliimaneutraalsuse poole pürgimine on nii Eesti kui meie planeedi tulevikku silmas pidades vältimatu, aga see ei tähenda majanduse pidurdamist. Vastupidi − see on võimalus majanduse ümberkorraldamiseks jätkusuutlikumatel alustel, uute investeeringute soodustamiseks ning ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.