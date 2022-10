NÄDALA KUJU ⟩ Ursula von der Leyen

Peale selle, et ta heitis jalutuskäigul pilgu peale kunagi tema esiisadele kuulunud Kreenholmi manufaktuuri tänasele vaikelule ja tegi 30 meetri kauguselt Venemaa kaldast koos Eesti peaministri Kaja Kallasega Venemaa brutaalset sõda Ukrainas taas hukka mõistva pöördumise, oli ta mingis mõttes ka justkui varajase jõuluvana rollis. Kel, tõsi, oli kingikotis pakk, millest juba vähemalt aastat kolm on kõva häälega rääkinud paljud poliitikud kui päästerõngast Ida-Virumaale, mille sotsiaal-majanduslik olukord on Euroopa Liidu energiapoliitika tulemusel põlevkivitööstuses kadunud töökohtade kaudu tugevasti pihta saanud.