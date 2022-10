Põhjuseks on kõik see, mis praegu meie kultuuriasutustes ja koolides toimub. Näiteks on koondatud enamik rahvamajade töötajaid ja kultuuriasutused on ühendatud kõik ühe Lüganuse kultuurikeskuse alla. Üks põhjus näiteks ka see, mis toimus noortekeskuse juhi Gerri Alametsaga [Alamets lahkus töölt, kuna leidis, et vallavalitsus on esitanud talle põhjendamatuid süüdistusi − toim.].