NÄDALA KUJU ⟩ kood/Jõhvi

See kool ei ole küll klassikaline ülikool, kus lisaks üliõpilastele on ka õppejõud, kes oma kohalolekuga süstivad õppijate koolitamise kõrval tugeva annuse harivat vaimu kogu piirkonnale. Programmeerijate kooli õpetajad asuvad kaablite otsas maailma eri paikades. Kuid ainuüksi see, et novembri teisest poolest on Jõhvi lisandumas 500 õpihimulist täiskasvanut, on üks suurema mõjuga sündmusi selle seni elanike arvu poolest kahaneva linna ajaloos sel sajandil.