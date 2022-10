ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Venemaalt pärit üliõpilased peaksid saama loa jääda Eestisse?

Riigikogu väliskomisjoni esimees MARKO MIHKELSON (Reformierakond):

Me kohtusime komisjoni liikmetega Narva kolledži üliõpilastega, ka nendega, kes on Venemaalt pärit. Ma ausalt öeldes ei kujutanud ette, et seal on selline grupp Venemaa sümpaatseid noori, kes on mõne aastaga õppinud eesti keele õpetajaks, ja nende eesti keel, mida nad rääkisid, oli vapustavalt heal tasemel.

Kas tõesti ütleme, et need kolledžis õppivad Vene passiga noored ei kõlba Eestisse vaid sellepärast, et nad on lihtsalt Venemaa kodanikud ja peaksid järgmisel aastal lahkuma? Meie komisjonis tuleb selles osas tõsine arutelu ja teeme omapoolsed soovitused.