VIRVE OSILA ⟩ Sööma tulles jätke laps parklasse

Minu kodukoht on Mäetaguse. Olen seda paika alati väärtustanud, tundnud sisimas, et see on minu pärisosa, minu ainuke ja õige koht päikese all. Tasapisi aga jõuab minuni tõdemus, et mu kodukoht ei väärtusta mind, teeb kord-korralt mind madalamaks ja viimasel ajal kipub suisa hambaid näitama.