JUHTKIRI ⟩ Konflikt, mida saanuks vältida

Tänases Põhjarannikus selgitab hotelli juhataja Terje Rattur, miks hotelli juhtkond ja vallavõimud sellise kannapöörde tegid, ning siunab neid nurisejaid, kes ei taha aru saada, et see samm oli ellujäämiseks hädavajalik.

Ärgem kiirustagem hindama, kas selline otsus oli majanduslikult õige või vale. Küll aga on raske leida mõistlikku õigustust hotelli töötajate tegutsemisele selles konfliktis. Mäetaguse ei ole Tallinn või Tartu, kus söögikohad on ühel tänaval reas. Seal võib üks panna uksele näiteks sildi, et alla 18 keelatud, ja teine, et üle 18 keelatud. Mäetagusele on inimesed sõitnud kohale kaugelt. Poleks olnud mingit kahju kellelegi, kui laps oleks koos täiskasvanutega laua taga söönud.