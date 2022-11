Kas Alutaguse vald paneb Mäetaguse mõisakompleksi müüki?

Otsime praegu partnerit, kes kogu selle kompleksi ära hindaks. Eesmärk on leida sellele ostja. Juba aastal 2016 oli selge, et sellisel kujul hotell ennast ära ei majanda − selleks on seal liiga vähe majutuskohti. Aga ta tuli ots otsaga kokku ja vallaeelarvest viimastel aastatel tegutsemiseks raha ei küsinud, välja arvatud mõned investeeringud. Kuid pärast pandeemiat inimeste käitumisharjumused muutusid ning ettevõte langes kahjumisse.