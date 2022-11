JUHTKIRI ⟩ Kehv tervis ei pruugi olla enam argument

See, et Tartu ringkonnakohus saatis neljapäeval Ossipenko ikkagi vanglasse, leides, et tema vabadussejätmisel ei saa tervislik seisund olla piisav argument, on oluline märk. Sest siiani jäi mulje, et kehv tervis annab Eesti õigusruumis vastutusele võtmise eest automaatse kaitse. Kohus asus seisukohale, et vanglasolek ei ohusta Ossipenko tervist. Ja see on oluline paradigma muutus, kui ka riigikohus sellega nõustub. Pärast koroonapandeemiat on aga Eesti kohtutes suisa tavapäraseks saanud videoistungite pidamine, mis tähendab, et edaspidi ei pruugi füüsiline tervis olla takistuseks ka kohtuprotsessidel osalemisel.