RIHO TERRAS ⟩ Venemaa on totaalse jõhkrusega kaotanud Euroopas viimasedki sõbrad

Praeguste krõbedate energiahindade üheks põhjuseks on CO2 kvootide kõrgeks tõusnud hind. Kas Euroopa riigid ei suuda kokku leppida kvootidele energiakriisi ajal hinnalae kehtestamises?

Ma arvan, et ei suuda. Euroopa Komisjoni praegune koosseis on nii roheline, et mingit võimalust kvootide teemal läbi rääkida ei ole.