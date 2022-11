JUHTKIRI ⟩ Hooldekodud on munitsipaalteenusest muutumas tulevikuäriks

Ida-Virumaal on igas omavalitsuses olemas üks või mitu hooldekodu, välja arvatud Toila vald. Suur osa neist kuulub omavalitsustele. Seda võib mõista ka nii, et omavalitsus tahab, et tal oleks selline teenus pakkuda. Kui mõned aastad tagasi tuli Jõhvi vallavalitsuses jutuks, kas poleks mõistlik kaaluda Jõhvi vallale kuuluva Jõhvi hooldekeskuse müümist, oli vastuargumendiks, et vald peaks tagama oma elanikele selle teenuse kättesaadavuse võimalikult soodsa hinnaga. Kui aga hooldekodu erastada, võib juhtuda, et uus omanik hakkab seal hoopis midagi muud tegema.

Mida aeg sedasi, seda rohkem näeme, et hooldekodude pidamine on muutumas tavapärasest munitsipaalsest sotsiaalteenusest aina tulusamaks äriks, sest ühiskond vananeb. Riigi poolt juba järgmiseks aastaks plaanitud hooldekodureform vaid kinnitab ettevõtjatele selle äri perspektiivikust, kuna riik on lubanud, et hakkab järgmisest aastast toetama hooldusteenust vajavaid inimesi nii, et keskmise pensioni saaja saaks vajaduse korral endale hooldekodukohta lubada nõnda, et lähedastel ei tule juurde maksta. See võib hooldekodudesse tuua neid kliente, kelle lähedased varem ei jaksanud teenust kinni maksta.