Eelmistel riigikogu valimistel Reformierakonnale 268 häält toonud ja mullu Ida-Virumaa aasta tegusaima kodaniku tiitli pälvinud Toomas Nõmmiste astus oktoobri lõpus erakonnast välja. Kuu keskpaigas lahkus ta Jõhvi spordikooli direktori ametist, kuna tema kohta oli tulnud kaebus seoses sisenemisega spordihalli naiste riietusruumi. Nõmmiste ise selgitas, et ei teinud midagi pahatahtlikku, vaid kartis kolinat kuuldes, et seal viibinut oli tabanud terviserike. Varem on Nõmmiste kuulunud ka Keskerakonna ja sotside ridadesse.