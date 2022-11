ALEKSEI JAŠIN ⟩ Ida-Viru vajab koolipöörde programmi

Peame rääkima Kirde-Eesti koolipöördest, mis toetaks üleminekut eestikeelsele haridusele ning viiks maakonna koolid vähemalt Eesti keskmisele tasemele.

Haridustaseme hindamiseks on meil kombeks vaadata PISA testi tulemusi, mille järgi Eesti haridussüsteem on kogu maailma tähelepanu keskmes. Meie õpilaste tulemused on PISA 2018. aasta uuringu järgi kõigis valdkondades riikide edetabelite tipus. Ida-Viru on aga Eesti maakondade võrdluses viimasel kohal ja seda juba 2006. aastast. Õpilaste mahajäämus teadmistes on 30 punkti võrreldes Eesti keskmisega ning 56 punkti võrreldes edetabeli esinumbri Läänemaaga.

Selline mahajäämus tähendab, et Kirde-Eesti õpilased on oma teadmistega rohkem kui aasta võrra maas oma Läänemaa eakaaslastest. Narva linna õpilaste tulemuseks 2018. aastal oli 487 punkti, mis jääb kõvasti alla nii teistele suurtele linnadele kui ka maapiirkonna koolidele.

Kui meie soov on, et Eesti riik edeneks Narvast Kuressaareni, siis peame seadma oma riiklikuks eesmärgiks koolipöörde Ida-Virumaal.

Õppijate osakaal, kes sooritavad eesti keele eksamit võõrkeelena ning saavutavad B2 keeletaseme, on Ida-Virus 36,5%, Eesti keskmine on 67,8%. Kõrgharidust omandab 6 aasta jooksul pärast keskkooli lõppu umbes 41% Ida-Viru noortest, Eesti keskmine on 46%. Inglise keele oskus jääb samuti alla Eesti keskmise. Kitsa ja laia matemaatika eksami tulemused on seejuures paremad kui Eesti üldine tulemus. Keskhariduseta jääb Kirde-Eestis umbes iga viies noor, kuid see probleem puudutab ka teisi piirkondi.