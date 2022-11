TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas linnad peaksid aastavahetuse ilutulestikule raha kulutama?

Foto: Peeter Lilleväli Asta Veling, pensionär: Kindlasti mitte. Parem on kulutada see raha millelegi kasulikumale, näiteks teede korrashoiule − talvel on teede seisukorra kohta palju kaebusi. Ilutulestikku tehakse nii või naa − eraisikud lasevad rakette nii Vene kui Eesti aja järgi. Terve nädala niigi paugutavad, aitab sellest juba küll.

Foto: Peeter Lilleväli Aleksei Drõndin, sõidukijuht: Mis aastavahetus see ilma ilutulestikuta on? See on traditsioon, loob meeleolu ja − mis peamine − rõõmustab lapsi. Mul on kaks last ja nemad ootavad alati nii aastavahetust kui ilutulestikku. Kindlasti läheme ka linna kuusepuu juurde.

Foto: Peeter Lilleväli Eha Veronika Tori, pensionär: Muidugi tuleb ilutulestikku teha, et inimestel oleks rõõmu ning lapsed saaksid kuuse ümber mängida ja joosta. Veel tahaks, et uusaastaööl oleks linna tähtsaima kuuse juures ka jõuluvana ja kontsert − et oleks huvitav. Kuusepuu juures käin alati, tavaliselt Jõhvis, kuid mõnikord sõidame ka Kohtla-Järvele − seal on samuti väga ilus.

Foto: Peeter Lilleväli Vladimir Aleksejev, valvur: Imelik küsimus − kas parem on kulutada alkoholile või? Kui aga tõsiselt rääkida, siis mina suhtun sellesse kahetiselt: võib-olla peaks, aga võib-olla ka mitte. Kui kõik hästi läbi kaaluda, siis mina ei näe põhjust paljusid inimesi sellest rõõmust ilma jätta. Tulevärgi korraldamiseks ei kulu ju nii palju raha, seda väikest summat inimestele rõõmu tegemiseks saab endale lubada iga linn.