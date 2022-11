ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas õnnestus soomlasi võluda?

"Ida-Virumaa oli võimsalt väljas, sest soomlaste võlumine on praegu väljakutse number üks. Venemaa on ära kukkunud ja soomlased on meile kõige perspektiivsemad välisturistid.

Eriti suurelt tuli välja Narva linn eesotsas linnapea Katri Raigiga. Narva linn on siin võtmetegija, sest Narvat soomlased tunnevad. Meil on ka teisi omavalitsusi, nagu näiteks Narva-Jõesuu ja Lüganuse, kes on hakanud aktiivselt Soome suhteid taastama. Omavalitsuste toetus on hästi oluline. Piirkonnast osales laadal ka palju ettevõtteid, nii et Virumaa saal oli esinduslik.