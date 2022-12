ANVAR SAMOST ⟩ Las äri teenib kasumit ilma kliente õpetamata

Üks markantsemaid näiteid on suureks mulliks osutunud USA krüptovaluutabörs FTX, mille juht ja asutaja Sam Bankman-Fried on pärast krahhi lausa tunnistanud, et ütles "õigeid asju" ning toetas ja turundas progressiivseid vasakpoolseid vaateid üksnes selleks, et saavutada puutumatu staatus. Suur hulk USA ajakirjandusväljaandeid on pidanud möönma, et see käitumine töötas ja nullis ette kõik kriitilised küsimused, mis otsesõnu näkku hüüdsid.