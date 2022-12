KADRI PAAS ⟩ Elanikkonnakaitse kursused peaksid olema kohustuslikud

Seega õpime ise hakkama saama. Selleks, et õppida ja harjutada elanikkonnakaitse erinevaid tahke, tuleb algatada sisukad ja regulaarsed õppused. Kas need peaksid olema vabatahtlikud või kohustuslikud? Kui tuua paralleel haridusvaldkonnast, siis põhiharidus on Eestis kohustuslik. Arvestades, et ka elanikkonnakaitse kursustel omandatakse esmased teadmised ja oskused, siis võiksid needki olla kohustuslikud.

Kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

See on totaalkaitse põhimõte ehk iga okas loeb. Ent selleks, et meie kodanik omaalgatusliku vastupanu osutamise käigus hukka ei saaks või vastupanu osutaja lähedased ei sureks samal ajal nälga ega külmuks ära, ongi Eesti elanikele vaja kõige kriitilisemates olukordades toimetulekut õpetada.

Eesti (sise)julgeoleku asjatundjad on aeg-ajalt seadnud eeskujuks mägise Šveitsi tsiviilkaitse mudeli. Šveitsi puhul on tegemist laia, kogu ühiskonda hõlmava elanikkonnakaitsega, mis toimib nii rahu- kui sõjaajal. Nii nagu Eestiski põhineb ka Šveitsi riigikaitse ajateenistuses väljaõpetataval reservväel, mis vajaduse korral kokku kutsutakse.

Ent ühes käituvad Eesti ja Šveits väga erinevalt: Šveits usaldab oma kodanikke, Eesti mitte. Kui kaitseväe juhataja Martin Herem mullu aprillis oma Šveitsi kolleegiga kohtus, pidi ta nentima: "Veendusin taas, kui suur on Šveitsi riigi usaldus oma reservväelase suhtes, kellel enamikul on teenistusrelv kodus, millega ta ohu korral on kohe võimeline teenistusse ilmuma."