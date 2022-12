JUHTKIRI ⟩ Kes on süüdi? Ikka teised

Tänavuses eelarves oli õhku 1,3 miljonit eurot, eelarvestrateegias üle kahe miljoni, järgmise aasta eelarve esialgne kavand on miinuses 13 miljoni euroga. Linna laenukoormus on nii kõrge, et varasemate laenude tagasimaksmiseks tuleb võtta uusi laene olukorras, kus intressid kallinevad kordades. Kulutusi tuleb kärpida, suurest osast soovitud investeeringutest tuleb loobuda. Tagatipuks ei võimalda ka linnavalitsuses kasutuses olev raamatupidamissüsteem saada adekvaatset ülevaadet linna tuludest ja kuludest. Eelarvega seotud eelnõude menetlemine on takerdunud.

Saadikud kuulasid mornil ilmel. Samas ei tohiks need sõnumid neile kuidagi üllatusena tulla. Suurem osa volikogu liikmetest on ju palju aastaid olnud ise võimul ja võtnud vastu nii eelarveid kui ka tõstnud käe järjekordsete laenuotsuste puhul. Enamik nendest on ka praeguse mitteametliku [arusaamatu, miks nad seda tunnistada ei taha] võimukoalitsiooni liikmed, nagu nad olid seda ka enne korruptsiooniskandaali puhkemist.