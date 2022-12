HENDRIK AGUR ⟩ Pori pritsimine ei tee Kohtla-Järvest paremat linna

Me kõik teame, et Kohtla-Järve maine on viimase aasta ja isegi aastakümnete jooksul olnud pigem halb või väga halb. Mida see aga tähendab? Ärimees või investor, kes sooviks oma tootmise siia rajada või seda laiendada, otsustab mõne teise asukoha kasuks, see aga tähendab loomata jäänud töökohti, saamata jäänud maksutulu. Õpetaja, kes kaaluks Kohtla-Järvele tulekut, valib mõne teise koha − koha, kus on sõbralikum ja turvalisem keskkond.

Selleks, et Kohtla-Järvele tuleksid tublid inimesed, et linnaelanikud saaksid oma linnast rõõmu tunda, oma perele siia kodu rajada, tuleb taastada usk linna arengusse. Et siin elavad ja töötavad edumeelsed inimesed, kes hoolivad oma linnast ja üksteisest. Ühesõnaga tuleb tõsta linna mainet.

Seda peaksid tegema kõik. Aga mitte isiklikust solvumisest ajendatuna avalikult aina poriga üle valama. Just seda on Eduard Odinets viimasel nädalal järjekindlalt harrastanud. Miks? Kas see on kättemaks, kibestumus, midagi veel? Ei tea. Aga see on kurb, õõvastav ja häbiväärne.