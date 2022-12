JUHTKIRI ⟩ Hirmul on suured silmad

Mõnes kohas vaatasid elanikud uutele naabritele võõriti, nähes neis ohtu. Aeg on näidanud, et eelarvamused ei pea enamasti paika. Samamoodi kardeti omal ajal Viru vanglat, aga kuritegevus sellest ei suurenenud.

Ka äsja valminud Narva Sepa tänava kortermaja algus oli konarlik. Ligemale kolm aastat tagasi jagas isegi linnavõim seisukohta, et sellised asutused ei peaks olema linna piirides, vaid kusagile "ära peidetud". Rahvaküsitlust, millega linnavalitsus uuris, kuhu võiks lubada elama erivajadusega inimesed, kritiseeris teravalt õiguskantsler Ülle Madise.

Õiguskantsler tuletas meelde, et õigus vabalt liikuda on ka psüühilise erivajadusega inimestel, kes ei ole endale ega teistele ohtlikud, kuid vajavad toimetulekuks tuge. Ta pani inimestele südamele, et psüühilise erivajadusega laps võib sündida igasse perre ja psüühiline erivajadus võib elu jooksul tekkida haiguse või trauma tõttu igaühel.