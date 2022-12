JUHTKIRI ⟩ Sõda saatis meid läbi aasta

Nüüd on ka meie põlvkond saanud tunda, mida tähendab, kui Euroopas kahe suurriigi vahel käib halastamatu relvakonflikt, kus tuuakse ohvriks tuhandeid inimelusid, liikvel on miljonid põgenikud ning keegi ei tea, millal ja kuidas see õudus lõpeb.

Relvakonflikte on olnud ka lähiminevikus, kuid praegusega võrreldes on need olnud väikesed ning tundunud meile kauged ja hoomamatud. Sõda Ukrainas puudutas aga meid kõiki vahetult ja valusalt. Tuues kaasa negatiivseid tagajärgi kõigis eluvaldkondades alates majandusest ning lõpetades kultuuri, sotsiaalsfääri ja haridusega.

Ent see sõda andis riigile ka põhjuse asuda tegutsema seal, kus varem mingeid samme astuda ei julgetud või ei soovitud − alates punamonumentide ärakoristamisest kuni ühtsele eestikeelsele koolisüsteemile üleminekuni välja.

Nii jube, kui see Putini korraldatud agressioon ka poleks, on ta teinud meie jaoks ka positiivseid asju: liitnud ühiskonda ning kogu vaba maailma, parandanud meie julgeolekupositsioone ning aidanud meil olla otsustavad küsimustes, mis siiani seisid otsustamatuse taga.