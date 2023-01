Kõik elektritarbijad vaatavad praegu suure tänutunde ja lootusega Ida-Virumaa poole, kas siin suudetakse toota piisavalt elektrienergiat, et ei tekiks katkestusi elektrienergia puuduse tõttu. Mulle on antud ülevaade, et kui ühendused töötavad, siis suudetakse elektriga Eestit ka varustada.