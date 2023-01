VIRVE OSILA ⟩ Rakettidega paugutamine pole inimõigus

Aasta ringi on jutu järgi kõik meil vaesed, aga aasta lõpus on rakettideks raha piisavalt. Ka neil, kes tund hiljem paugutavad, ei paista mammonast puudust olevat. Paide linna esireformer omavalitsuse raha ei kulutanud, tegi korjanduse ja inimesed polnud kitsid: kolme tonni eest ajas pisike Paide pea kohal taeva lõõmama. Mitu Jõhvi inimest ütles ka, et sellist paugutamist nagu tänavuse aasta hakul pole ammu olnud.

Kole küll kuulata, aga ilus vaadata, ütlevad ilutulestiku pooldajad. Kahjuks nad ei mõtle, et see ilu on hetkeline, aga kahjud püsivad kaua, kui üldse kaovadki. Keegi on öelnud, et kui raha jagub, pole mõistust vajagi.

Võtame meie siin vaiksemalt, rahu pole kunagi liiga palju. Inimene pole ju loodud selliselt elama, et pärast teda tulgu või veeuputus. Minu varbad on varsti külmad, aga ometi on mulle oluline teadmine, et ka mu kääpa kohal on sinine taevas; et Alutagusel kohab veel metsi, kus on kohta lindudel ja loomadel, elamaks oma salaelu; et Eestimaal on õhku ja valgust ja vabadust.