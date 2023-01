Praegu on sõelal kolm varianti. Üks on Järveküla teel, kus asub endise vene gümnaasiumi hoone ja õpivad uue koolimaja valmimist ootava Kesklinna põhikooli lapsed. Seal lähedal on uus ujulaga spordikeskus, park, kultuurikeskus, koolinoorte loomemaja ja jalgpallistaadion.