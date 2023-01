ANVAR SAMOST ⟩ Poliitik, kes vaba Eestiga ei kohanenud

2004. aastal ilmunud raamatus "Peaminister. Eesti lähiajalugu 1990-1992" kirjutas Savisaar nii: "On selge, et [Toomas] Kümmel, [Kalle] Muuli ja [Hans H.] Luik olid tärkava vaba ajakirjanduse esimesed võsud. Neis küdes iha otsida suurt sensatsiooni, aga nappis veel kogemusi, et näha sündmuste tegelikke tagamaid. Sellepärast osutusid nad suhteliselt kergesti manipuleeritavaks." Kui palju muu selles raamatus kirja pandu siiruse suhtes tasub olla skeptiline, siis need laused tulid kindlasti otse südamest.