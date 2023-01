Sotsiaaldemokraadid lubavad tõsta nii alampalga kui vanaduspensioni 1200 euroni. Kus riigil see kapp on, kust selleks raha võtta?

See on elementaarne. Kui hinnad on juba kallimaks läinud, siis odavamaks nad enam ei lähe. Kui me inimeste sissetulekutes muudatust ei tee, siis ähvardab paljusid palgavaesus. Me peame selle liigutuse ära tegema.