ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuivõrd suur lagastamine käib Jõhvi ujulas?

Jõhvi volikogu spordikomisjonis tõusis teemaks lagastamine vene põhikoolis asuvas ujulas ning samuti suvel toimunud staadioni tribüünialuste ruumide uste lõhkumise uurimise seis. Staadioni ja teisi valla spordiobjekte haldava vallaasutuse Jõhvi Sport juht Ainar Sepnik rääkis, et lõhkujateks on olnud rühm noorukeid, kes on jäänud peale ka turvakaamerate salvestistele. "Neid videoid on olnud üsna masendav vaadata. Usun, et politsei suudab nende noorukite isikud kindlaks teha," sõnas ta augustis.