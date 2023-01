MIHKEL NESTOR ⟩ Lapsi sünnib vähe, ent töökäsi tuleb juurde

Oluline on kasvatada SKPd elaniku kohta

Rääkides rahvaarvust ja elatustasemest, ei saa kuidagi ümber ka ühest riikide majanduste kõrvutamisel enim kasutatud majandusnäitajast − ostujõuga kohandatud SKP ühe elaniku kohta. Riigi rahvaarvu kasvamine mõjutab "tavalist" SKPd selgelt positiivselt, sest töökäsi ja tarbijaid on lihtsalt rohkem.

Ent riikides, kus rahvaarvu kiire juurdekasvu tõttu SKP pidevalt suureneb, ei pruugi sellest siiski suuremat rõõmu olla, sest SKP ühe elaniku kohta ei kasva sugugi ja inimeste eluolu on väga vaene. Näiteks on Eestiga samas suurusjärgus Zimbabwe SKP, kuid elanikke on seal üle 15 miljoni. See tähendab, et sama suur "pirukas" peab ära toitma 12 korda rohkem inimesi.

Ent lisaks elanike arvule on oluline vaadata ka riigi hinnataset. Mõnes Euroopa suurlinnas võib töötaja saada eestlasest kaks korda rohkem palka, ent korterit üürida pole selle eest võimalik. Siin tuleb mängu ostujõu mõiste, mis proovib arvesse võtta, kui palju on ühe elaniku kohta loodud SKP eest võimalik erinevaid kaupasid ja teenuseid tarbida.

Kui rahvaarvu suurenemine on panustanud positiivselt Eesti SKP kasvu, siis õnneks on viimastel aastatel tõusnud kiiresti ka ostujõuga korrigeeritud SKP elaniku kohta. Kui veel 2010. aastal moodustas Eesti SKP elaniku kohta Euroopa Liidu keskmisest 66%, siis 2021. aastaks oli see kerkinud juba 81%ni.

Kahjuks see positiivne trend 2022. aastal aga pöördus, sest ligi 20protsendiline inflatsioon viis meid Euroopasse hinnatasemelt, ent jõukuse kasv sellele järele ei tulnud.