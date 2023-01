BIRUTE KLAAS-LANG ⟩ Eestikeelsele õppele üleminekul on abiks Läti kogemus

Missugused on siis probleemid? Üks suurem probleem on see, et tegelikult koolidel ja haridusasutustel ei ole selget arusaama, mida tähendab üleminek eestikeelsele haridusele. Meie käest on muidugi ka seda küsitud, et miks nii äkki ja nii kiiresti. No hea küll, 30 aastat on tõesti olnud äkki ja kiiresti. Kuidas korralduslik pool on ja mis sellest keelekümblusest saab?

Läti on olnud pigem sellise mudeli poolt, et mida klass edasi, seda rohkem läti keelt on tulnud. Lasteaed läheb nüüd täielikult üle läti keelele ja teised klassid ka. Keelekümblus on väga suurepärane meetod keele õpetamiseks, aga aineõpe, mis on siis vanemates klassides, on sageli sel juhul venekeelne.

Meid hämmastasid müüdid teises keeles õppimise kohta, mida me õpetajatelt kuulsime. Need on kuidagi imelikud seisukohad. Et see ei ole võimalik, ei ole võimalik mitu keelt korraga, ei ole võimalik nii, et kodus üks keel ja koolis teine keel. Tundub, et sellest oleks vaja rohkem rääkida õpetajatega, keeleteadlikkust on vaja suurendada.

Sellest, et kusagil kodulehel on ülemineku kohta kõik kirjas, ei jätku. Informeerimine ei ole kaasamine.