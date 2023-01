"Browni liikumise" koalitsiooni viljad

Kohtla-Järvel on alates eelmisest kevadest olnud võimul justkui "Browni liikumise" koalitsioon. Mingit eesmärgistatud kirjapandud koalitsioonilepet ei ole. Koalitsiooni ennast ka ametlikult pole, aga osal hääletustel justkui jälle on.

Kuigi sügisel ametisse asunud linna finantsjuht tõi lagedale, et linna rahaasjad on käest ära ja on vaja teha otsuseid, kuidas linna eelarves tulud ja kulud tasakaalu saada, ei ole ei ajutine linnavalitsus ega volikogu liikmed teda kuulda võtnud. Nad on kaarega eemale hoidnud kulude kärpimisest, sest need on ebapopulaarsed otsused, ja vaatavad üksteise otsa või püüavad otsida süüdlasi minevikust justkui sellest tuleviku jaoks mingit kasu oleks.