Mille pealt kokku hoida, et leida linnaeelarves puudu olevad miljonid?

Foto: Peeter Lilleväli Arvo Riimast, pensionär: Minu meelest on see võimatu ülesanne: seda auku on kaevatud palju aastaid ja nüüd on nii suurt summat leida peaaegu võimatu.

Foto: Peeter Lilleväli Aleksandr Šipkov, ettevõtja: Keerulisse olukorda sattunud linna peaks aitama riik. Selle asemel et kulutada suuri summasid monumentide teisaldamisele ja kaitsekulutusi suurendada, tuleks suunata see raha tegelikele vajadustele. Mul pole aimugi, kust Kohtla-Järve lisaraha võiks leida − turiste on siia äärmiselt raske meelitada. Mingist ehitusest loobumine ei tule samuti kõne alla − niigi rajatakse siia vähe midagi uut, meie aga vajame hädasti senisest paremaid elutingimusi.

Foto: Peeter Lilleväli Ilmar Köök, ettevõtja: Kala hakkab mädanema peast. Need, kes hallis majas istuvad, peavad hoolikalt vaatama, millised tellimused on olemas, kui suured on tegelikud kulud näiteks lumekoristusele ja tänavahooldusele, ning vaatama üle kõik ehitus- ja muud hanked, et mitte üle maksta. Igalt poolt natuke kärpida ning kui mitte kogu summa, siis vähemalt osa augu lappimiseks leiab ikka.

Foto: Peeter Lilleväli Marina Morozova, operaator: Lahe teema! Ma pole selliseid summasid uneski näinud, seetõttu ei oska ettegi kujutada. Pere-eelarves tulen vaevu ots otsaga kokku, mis siis veel linna mastaabis rääkida... Tavalisele inimesele on see liiga keeruline ülesanne. Las saadikud ise murravad pead, selleks me nad valinud olemegi.