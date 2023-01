ANVAR SAMOST ⟩ Kas erakonnad tahavad olulistel teemadel debatti pidada?

Laiemalt on nende valikute taustal Eesti huvide määratlemine ja nende eest seismine. Kuhu me tahame jõuda (Konkurentsivõime? Majanduskasv? Julgeolek? Heaolu? Vabadus? Rahvusvaheline roll?) ja kuidas me seda teeme? Kus lepime teiste riikidega kokku kompromissi ja kus tahame saavutada muutust oma partnerite positsioonides? Ukraina sõja eel ja ajal on Eesti mitmel korral näidanud, et võimekus oma huve defineerida ja edukalt realiseerida on meil täiesti olemas. Nüüd vajame poliitilist debatti selle üle, millised need huvid väljaspool julgeolekut veel on.

Erakonnad tahavad kindlasti põhjalikult arutada vana head maksupoliitikat. See on paraku liiga kitsas vaade ning seda ei saa teha kontekstivabalt − kui me just ei taha kuuendat korda kuulda Keskerakonna juttu astmelisest tulumaksust ning Reformierakonna juttu vastuseisust laenamisele. Need on lisaks muule lubadused, mida kumbki erakond pole valitsuses olles täitnud.

Kõigepealt võiksid erakonnad hinnata Euroopa viimase 10 aasta rahapoliitikat. Kas rahatrükk õigustas ennast, kust tekkis pöörane inflatsioon ja mida oleks pidanud teisiti tegema? See poleks tagantjärele targutamine, vaid võimalus õppida vigadest. Samad küsimused tuleks esitada Eesti eelarvepoliitika kohta. Mis puudutab makse, siis Eesti majanduse struktuur ja rikkuse jagunemine ühiskonnas on nii palju muutunud, et varamaksude teemat pole võimalik tagantkätt laualt maha pühkida.

Ühiskond on oluliselt muutunud ka küsimuses, millist riiki vajame. Ka seda arutelu ei saa edasi lükata või matta loosungite alla. Alates 1991. aastast jupphaaval läbi erinevate kriiside ja saavutatud eesmärkide üles ehitatud haldusstruktuur on kohati muutunud koormaks iseendale ja kohati võimetu teenima vajadusi, mis Eestit ees ootavad.