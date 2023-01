Asi pole vaid tänavanimedes

Sellest ajast, kui me küsimuse tõstatasime, on möödunud 21 aastat ning nüüd on kätte jõudnud ajalooline hetk, mil Narvas on lõpuks volikogu, kes suutis selle Narva jaoks piinliku lehekülje ära pöörata. Miks see nii kaua aega võttis, selle üle võib lõputult arutleda, aga üks põhjus on kindlasti selles, et Narva võim on aastaid püüdnud olla Eesti riigi ja valitsusega opositsioonis, püüdes jätta muljet, et kohalik ladvik kaitseb narvalaste huve pahatahtliku riigi eest. Küllap see on aidanud kaasa linna kapseldumisele, mille varjus on siin harrastatud korruptiivset valitsemiskultuuri. Aastakümneid siin vohanud jaga-ja-valitse-süsteemi on valijatele looritatud küll nõukogude pärandi, küll venekeelse hariduse kaitsmise, küll muude sääraste siltidega. Eks sellega on Narva võimud linna ka ülejäänud Eestist võõrandanud.