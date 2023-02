TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milline on teie viimase aja soodsaim ost?

Foto: Peeter Lilleväli Silvi Mägi, pensionär: Ostsin Maximast liha. Kui palju odavam see oli, seda ei mäleta. Pensionäridel on raha vähe ja tuleb kokku hoida. Teisalt on eakatel ka vajadused väiksemad. Ei tule ette, et kollast hinnasilti nähes oleks tekkinud tunne: oi, kui odav, peab ostma. Käin poes nende asjade järel, mida igapäevaelus vaja on.

Foto: Peeter Lilleväli Natalja Geraskina, majandusspetsialist: Kahjuks sunnib elu allahindlustel silma peal hoidma. Peamiselt ostan majapidamises vajalikke asju − see võimaldab pere ära toita, nõnda et eelarve lõhki ei lähe. Kui on vaja midagi muud, siis vaatame samuti hindu. Ma pole enam ammu midagi suurt ostnud. Reisijat minust ei ole, seepärast soodsatel reisipakkumistel silma peal ei hoia. Ja teatris ma ka ei käi.

Foto: Peeter Lilleväli Taimo Kaljola, pensionär: Kõige olulisemad on toiduained. Enne poodi minekut vaatan reklaamlehtedelt või ajalehest, kus midagi odavamalt müüakse. Raske on kõige õnnestunumat ja soodsamat ostu välja tuua. Mida madalam hind, seda parem, ehkki kvaliteet on samuti oluline. Kusagile sõitmiseks pensionäridel raha ei ole. Pandeemia ajal võõrdusin üritustel käimisest ega riski senimaani rahvarikastesse kohtadesse minna.

Foto: Peeter Lilleväli Mihhail Berežkov, taksojuht: Ostsin hiljuti Lidlist soodushinnaga pannkooke. Tegelikult käib mul poes naine − tema teab, kust mida osta. Kui mul isiklikult midagi vaja on, siis lähen ja ostan. Hea, kui allahindlustele satun, kuid neid spetsiaalselt ootama ma küll ei hakka.