JUHTKIRI ⟩ Valija, sul on jäänud kuu aega küsimiseks

Parlamendi olulisust meil ei tohiks keegi alahinnata (mis ei tähenda, et saadikute tegevusse ei peaks kriitiliselt suhtuma), sest sõltub ju otseselt selle valimise tulemustest, missugune saab olema meie riigi järgmine valitsus.

Ida-Virumaal on seekord konkurents tihedam juba seetõttu, et varasema seitsme parlamendikoha asemel on mängus kuus − see tõstab mandaadi hinda.

Eelmiste valimistega võrreldes on teistmoodi ka teemad, mis eriti teravalt päevakorral on ning millele vastuseid kindlasti laiem valijaskond eriti ootab. Sel sajandil pole olnud Eestis valimisi ajal, mil Euroopas käib suur sõda. Loomulikult ulatub selle kaja ka meieni, hoolimata sellest, et rinne tundub meist kaugel olevat. Sellest johtuvalt tundub, et üks väheseid teemasid, milles kõik poliitilised jõud üksmeelel, on see, et Eesti kaitsevõimesse tuleb senisest rohkem panustada. Esimest korda räägime ka laiemast tähelepanust elanikkonnakaitsele.

Nende valimiste märksõnad on ka energeetika tulevik ning üleminek eestikeelsele haridusele. Mõlemad teemad on Ida-Virumaa jaoks eriti olulised ning siin tahaks poliitikutelt küll kuulda senisest konkreetsemaid plaane. Mõistame, et see pole lihtne, kuid üldine jutt hariduse kvaliteedi tõstmisest või rohepöörde vajalikkusest pole veenev. Loomulikult on praeguse kriisi ajal probeemipuntraid kõigis teisteski valdkondades.