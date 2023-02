NÄDALA KUJU ⟩ Eduard Odinets

Väga häid eeldusi selleks justkui pole, sest ühte liitu püütakse kokku liimida sellist seltskonda kohalikke poliitikuid, kes on aastaid olnud omavahel vaenujalal. Võtkem või ühelt poolt Odinets ise ning teiselt poolt Korb ja Ivanova. Neile lisaks on vaja aga kampa võtta veel nii-öelda ekskeskerakondlasi, kes on omakorda Keskerakonna silmis usalduse kaotanud ja mõned neist ka kuriteos kahtlustatavad.

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve liikmed, kes on püüdnud mitu kuud tulutult leida toetust Virve Linderi linnavalitsusele, on sel nädalal sotsiaalmeedias avaldatud postitustes Odinetsi peale kurjad nagu herilased. Samas tasuks ka neile endil peeglisse vaadata, sest nad ise tõrjusid sotsid kõrvale ja nurjasid halbadest valikutest kõige vähem halva koalitsiooni loomise võimaluse. Sellest on eriti kahju, et võimekad volikogu liikmed koostöö asemel isiklike emotsioonide põhjal verbaalset kaevikusõda peavad.