Riigihalduse minister: Kohtla-Järve võimude tegevusetus viib sügavate finantsraskusteni

Kohalikku võimu teostavad volikogu ja valitsus. Selleks, et kohalik omavalitsus saaks täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid ehk kohustust korraldada ja juhtida seaduste alusel iseseisvalt kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõige 1), peab tal olema sealjuures toimiv täitevvõim ehk valitsus. Seadusandja on sidunud volikogu tegutsemisvõime suutlikkusega moodustada umbusaldatud valitsuse asemele nelja kuu jooksul uus valitsuse koosseis ja võtta linna eelarve vastu kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest arvates (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 52 lõike 1 punktid 1 ja 4).

See peaks olema iga volikogu liikme huvi, et linna areng ei saaks võimukriisi tõttu kannatada.

See peaks olema iga volikogu liikme huvi, et linna areng ei saaks võimukriisi tõttu kannatada, hoolsuskohustus oma kodukoha elanike ees ei jääks tagamata ja linnaeelarve saaks tähtajaks vastu võetud.

Juhin teie tähelepanu ka sellele, et kui volikogu märtsi lõpuks linnaeelarvet vastu ei võta, läheb volikogu olemasolev koosseis samuti laiali ja linnavolikogusse tulevad asendusliikmed.

See aga tähendab, et vajalikud otsused võivad jääda veel pikalt tegemata, ja see omakorda võib ohustada linna maksejõulisust.