Virve Linder: loodan, et volikogu annab meile aega end tõestada

Kohtla-Järve linnapea Virve Linder tunnistab, et selles oli üksjagu ootamatust, et volikogu võimaldas teisipäeval tema pakutud linnavalitsusel ametisse asuda. Kuigi suur osa volikogu liikmeid püüab luua uut võimuliitu, loodab Linder, et tema linnavalitsusele antakse siiski aega tõestada, et nad suudavad Kohtla-Järve linna inimestele teha head.