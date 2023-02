ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks Haljala ja Kukruse vahelise neljarealise maantee planeerimine nii kaua aega võtab?

Teeme planeeringuid nii kiiresti kui võimalik. Riigi eriplaneering on korraldatud nõnda, et esmalt otsime sobiva koha ja seejärel teeme selles kohas detailse lahenduse. Detailne lahendus tähendab seda, et koostame eelprojekti, millega saab esitada ehitusloa taotluse. Samuti teeme lisaanalüüse ja -uuringuid, mis on vajalikud planeeringu koostamiseks. See kõik võtab väga palju aega.