Katri Raigi unistuste amet ja selle kaotamise oht

Paraku on nii, et sageli pole nende võimupöörete taga mitte sisulised põhjused, vaid soov saada isiklikult mõni positsioon või hüve, mida aga looritatakse näiteks süüdistustega täitevvõimu soovimatuses teha koostööd volikoguga. Muidugi saab Katri Raigile ette heita ka konkreetseid asju alates punamonumentide minemaviimisest ja lõpetades koolivõrgu reformiga. Kuid küsimus on selles, millised on Narva väljavaated, kui linna asuvad valitsema jälle need jõud, kes seda aastakümneid on teinud, aga pidanud nüüd juba mõnda aega võimust ilma olema. Me oleme seda võimu näinud ning teame, et sageli ei lähtunud see mitte linna, vaid poliitikute isiklikest huvidest. See oli võim, kus korruptsioon oli muutumas valitsemisstiiliks.