ERIK GAMZEJEV ⟩ Pikk menetlusaeg koos infosuluga väetab leebet suhtumist korruptsiooni

Anderson vastas, et see tähendab, et tehtud on head tööd ja korruptsioonist rääkimisega on paranenud inimeste teadlikkus, ning see on hea märk, et ei ole suuri asju olnud.

Umbes pool aastat pärast aastaraamatu ilmumist vallandus 2022. aasta oktoobris ulatuslik Kohtla-Järve linnavõimu korruptsiooniskandaal, kus praeguse seisuga on kuriteokahtlustuse saanud 17 inimest. Teiste seas kommunaalärimees ja munitsipaalpoliitik Nikolai Ossipenko, kes on juba aastaid tagasi korruptsioonisüüdistuse saanud, kuid pääsenud õigusemõistmisest tänu arstitõendile. Peale tema on kahtlusaluste seas suur hulk Kohtla-Järve linna tippjuhte ja ametnikke.

Kas selle juhtumi valguses võib Andersoni parafraseerides järeldada, et prokuratuur on teinud varasemast kehvemat tööd ja inimeste teadlikkus korruptsioonist on taas halvenenud? Ilmselt mitte.

Või on see hoopis vastupidine märk, et prokuratuur ja uurijaid on lõpuks jõudmas olulise töövõiduni? Pärast korruptsiooniskandaali Kohtla-Järve linnapeaks valitud (kurioosumina muu hulgas ka kahtlusaluste häältega) Virve Linder tõdes Põhjarannikule: "Siin on korruptsioon olnud aastakümneid osa süsteemist, nii et inimesed isegi ei anna endale aru, et see, mida nad teevad, on korruptsioon."

Kuidas lämmatada osas valijates juurdunud suhtumist, et nagunii on enamik võimulolijatest korrumpeerunud ja vahelevõtmine on vaid poliitilise võitluse relv?