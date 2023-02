VIRVE LINDER ⟩ Kohtla-Järve on rahaliselt käpuli, aga me tõuseme püsti

Praeguseks on miinus seitsmest miljonist hüpoteetiliste kärbetega saanud miinus 0,1 miljonit eurot. Kuid see viimane pingutus tundub võimatuna, sest veel kinnitamata eelarvest on välja jäetud kõik investeeringud. Eelarvesse on planeeritud vaid seadusega meile pandud kohustused, vähendatud on haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste eelarveid. Linna allasutused peavad opereerima 11 kuu palgafondiga, palgatõusust võivad kergendust tunda vaid need, kellele seadus selle tagab jne.

Muidugi on kodulähedane väike lasteaed igaühe unistus, aga see luksus tuleb alati kellegi või millegi muu arvelt. Ei mõisteta, et alatäidetud ja alarahastatud koolivõrgul iga hinna eest hinge sees hoides teeme me oma lastele rohkem kahju kui kasu. Me ei saa teha investeeringuid, et edendada meie linna elu, et pakkuda neile nüüdisaegsemat ja helgemat elukeskkonda. Me ei saa isegi remontida neidsamu armsalt koduseid lasteaedu, mis on amortiseerunud ja karjuvad lausa appi, et hoiatada meid varitsevate ohtude eest, mille likvideerimiseks meil ei ole raha.