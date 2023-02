JUHTKIRI ⟩ Musta raha pillerkaaril on põhjused

See tekitab eriti tuska nendes samas sektoris tegutsevates ettevõtetes, kes püüavad oma äri ajada ausalt ja kõik maksud ära maksta. Kuid kannatajad on ka töötajad, kes kaotavad selle tagajärjel mitmetes sotsiaalhüvedes. Rääkimata riigist, kel jääb aastas saamata 100 miljonit eurot.

Ümbrikupalkade maksmist tuleb taunida. Aga selle nähtuse suur osakaal Ida-Virumaal annab märku ka vajadusest siiski rakendada piirkondlikke maksude erisusi. Eriti arvestades, et tööjõumaksud on Eestis niigi väga kõrged.

See ei tohiks olla väga keeruline rehkendus, et arvutada välja, kas riigile on kasulikum, et madalama maksumäära puhul oleks võimalikult palju inimesi ametlikult tööl ning maksaks makse, või hoida maksumäärad kõrgetena, millega kaasneb ümbrikupalga maksmine, aga ka töötuse kasv.