JUHTKIRI ⟩ Naabrivalve on muutunud ühiskonna loomulikuks osaks

Ajad on muutunud ning tegelikult on ka varguste arv paarikümne aasta tagusega võrreldes kordades vähenenud. Asemele on muidugi tulnud muud kuriteod, mis seotud interneti, panganduse ja muu säärasega, kuid kogemus räägib, et "vanad head" vargused on kiiresti meie ellu naasmas, kui inimeste majanduslik olukord halveneb.

Nii ka praegu, mil juba mõnda aega on taas olnud tõusuteel kaabli-, metalli- ja kütusevargused.

Muidugi on tänapäeval inimeste võimalused oma vara kaitsta paranenud, ent ükski tehnikavidin ei anna sajaprotsendilist garantiid pättide vastu. Ent üks väga oluline tegur kogukondliku turvalisuse tõstmiseks on inimeste omavaheline koostöö. Tänases Põhjarannikus ilmunud lugu varastejahist Kiiklas on ilmekas näide selle kohta, kuidas kohalike inimeste omavaheline suhtlus ja infovahetus aitasid kuriteod ära hoida.