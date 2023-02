ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas mõjutab keskkonnaministri otsus vähendada RMK raiemahtusid VKG biotoodete tehase rajamist?

Ministri poliitiline otsus puudutab RMK uuendusraiemahtusid, mis tähendab kogu Eesti raiemahtude vähendamist 3,5% võrra. See konkreetne vähendamine meie biotoodete tootmise arendamisplaane veel ei mõjuta, kuid signaal on siiski muret tekitav.

Meie seisukoht on endine: kui Eesti aastaseid raiemahte piiratakse tunduvalt alla 10 miljoni tihumeetri taseme, siis selle projekti jaoks ei ole ressursi saadavus piisav. Eesti majandatavate metsade juurdekasv on 13 miljonit tihumeetrit aastas. Sel tasemel metsamajandamine on kestlikem Eesti taseme jaoks. Riigi õigusselgus raiemahtude osas on hädavajalik, et anda nii metsasektorile tervikuna kui ka VKG-le selge arusaam, milliste raiemahtude piires tulevikus opereeritakse.