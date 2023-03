ANVAR SAMOST ⟩ Ajalugu näitas taas, kui vähesest võib ta kulg sõltuda

Ukrainal oli kahtlemata enda relvajõududes ja riigis ning Venemaa sõjaväes valitsevast olukorrast realistlikum pilt, mis võib selgitada, miks nad USA ja Suurbritannia luure hoiatustesse tõrksalt suhtusid. Nähtavasti jääbki võimatuks sõnadesse panna tunnet, mis võis Ukraina juhtides tekkida, kui nad nägid lääneriike neid sõna otseses mõttes maha jätmas.

"Kaks päeva enne Venemaa rünnakut tema kodumaale, 22. veebruaril 2022, oli Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsutud Valgesse Majja. Hiljem meenutas Kuleba, et tundis ennast president Joe Bideni ja tema administratsiooni kõrgete ametnikega suheldes nagu patsient, kes on ümbritsetud arstidest, kes esitavad talle diagnoosi neljandasse staadiumi jõudnud vähktõvest," kirjutab USA ajaleht The Wall Street Journal.

"Konsensus USA ja tema Euroopa liitlaste seas oli, et vältimatult juhtuva ärahoidmiseks pole neil võimalik midagi teha. Nende luureteenistused ennustasid Kiievi ülevõtmist ja Ukraina riigi kokkuvarisemist mõne päeva jooksul. USA oli selleks ajaks juba sulgenud oma saatkonna Kiievis ja evakueerinud kogu ameeriklastest personali."

Paar päeva hiljem pakkus USA ka Ukraina presidendile võimalust Kiievist nende abiga evakueeruda. See hetk, kus Volodomõr Zelenski pakkumisest keeldus, öeldes kuulsa lause "võitlus on siin, ma vajan laskemoona, mitte transporti" ning selle ka kohe avalikuks tegi, otsustas sõja käigu ning nagu praeguseks selge on, ka regiooni, sealhulgas Eesti julgeoleku.

Eelkõige USA ja Suurbritannia, aga ka teised lääne suurriigid ei saanud kõrvalt vaadata, kuidas Ukraina rahvas ja selle juhid üksi seisavad vaba maailma väärtuste ja vabaduse eest. Tõsi, ikka veel on mitme suurriigi juhil raskusi reaalsusele silma vaatamisega, kuid iga kuuga on selgem, et Ukraina vabaduse eest peetav sõda on kogu lääne sõda.