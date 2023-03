ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis riigikokku pääsemisest puudu jäi?

Minu tulemus oli prognoositav. Kindral Meelis Kiili (Reformierakond) tulekuga siia kandideerima oli selge, et teatud kontingent, kes võiks minu poolt hääletada, läheb tema selja taha, sest ta on ikkagi endine kaitseliidu ülem.

Eks oma mõju oli ka sellel, et vahetult enne valimisi määriti EKRE-le see nn Vene agendi kuulsus kaela. Ja eks mu endine alluv piirivalvest Krõlov (nüüdse nimega Aivo Peterson, kes kogus üle 4000 hääle) tagus mind kah.

Aga ega ma põe, sest kõik on hästi. Mängin pilli ja tunnen end hästi. Nälga ma ei jää, sest mul on kaitseväe pension. Nüüd on ka rohkem aega ning võimalik, et naasen tulevikus Jõhvi volikokku. Praegu olen volitused kolmeks kuuks peatanud.